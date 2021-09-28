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Скабеевой пригрозили тюремным сроком из-за шуток об Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
28 сентября, 15:49
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Гончаренко и Скабеева продолжают троллить друг друга
Алексей Гончаренко поставил Скабееву на место. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Гончаренко поставил Скабееву на место. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях между главной пропагандисткой российского ТВ Ольгой Скабеевой и украинским депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко произошел конфликт. Первая поумничала про российский газ, но нарвалась на жесткий ответ. Теперь они продолжают троллить друг друга в Сети.

Так, Скабеева опубликовала фото Гончаренко в своем Telegram и написала:

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"Ау, СБУ! Гончаренко снова смотрит запрещенную на Украине программу #60минут".

Нардеп вновь не удержался от ответа и заявил:

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"Полковник Скабеева, самое время научиться употреблять правильные предлоги: — В Украине; — российскую делегацию не пустили В ПАСЕ; — Ольга Скабеева будет сидеть В тюрьме".

Позже Гончаренко опубликовал фотографию в Telegram cо Скабеевой, где на заднем фоне на экране он сам, подпись к посту гласит: "Шок! Стало известно, кто стоит за Скабеевой и Скабеевым".

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Подробности конфликта

Гончаренко повздорил в сети со Скабеевой из-за тематики футболок и грамматических тонкостей. Они обменялись взаимными комментариями на днях в соцсетях

Гончаренко опубликовал фото в футболке с надписью Less Russian gas (Меньше российского газа). На сессии ПАСЕ он подарил такие же футболки представителям делегаций Литвы и Польши.

В ответ Скабеева, добавив одну букву, предложила другой вариант этой фразы: Bless Russian gas (Благослови (или Храни Бог) российский газ).

Украинский депутат немедленно на это отреагировал.

"Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA одна буква лишняя. Ведь в вашем случае — это CRIMЕ", — ответил Гончаренко.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

  • В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.
  • Не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.
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