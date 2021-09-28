Скабєєвій пригрозили тюремним терміном через жарти про Україну

Гончаренко та Скабєєва продовжують тролити один одного

Олексій Гончаренко поставив Скабєєву на місце. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями між головною пропагандисткою російського ТБ Ольгою Скабєєвою і українським депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренко стався конфлікт. Перша помудрувала про російський газ, але нарвалася на жорстку відповідь. Тепер вони продовжують тролити один одного в Мережі.

Так, Скабєєва опублікувала фото Гончаренко у своєму Telegram і написала:

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"Ау, СБУ! Гончаренко знову дивиться заборонену в Україні програму #60 хвилин".

Нардеп знову не втримався від відповіді і заявив:

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"Полковник Скабєєва, саме час навчитися вживати правильні прийменники: – В Україні; – російську делегацію не пустили В ПАРЄ; – Ольга Скабєєва буде сидіти У в'язниці" .

Пізніше Гончаренко опублікував фотографію в Telegram cо Скабєєвою, де на задньому фоні на екрані він сам, підпис до посту говорить: "Шок! Стало відомо, хто стоїть за Скабєєвою і Скабєєвим" .

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Подробиці конфлікту

Гончаренко посварився в мережі зі Скабєєвою через тематику футболок і граматичних тонкощів. Вони обмінялися взаємними коментарями днями в соцмережах

Гончаренко опублікував фото в футболці з написом Less Russian gas (Менше російського газу). На сесії ПАРЄ він подарував такі ж футболки представникам делегацій Литви і Польщі.

У відповідь Скабєєва, додавши одну букву, запропонувала інший варіант цієї фрази: Bless Russian gas (Благослови (або Бережи Бог) російський газ).

Український депутат негайно на це відреагував.

"Олечко Скабєєва, у мене на футболці все написано так, як і повинно бути. І з цим згоден багато хто. А ось для вас у слові CRIMEA одна буква зайва. Адже в вашому випадку – це CRIME. І це теж ні для кого не секрет", – відповів Гончаренко.

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