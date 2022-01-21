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Сенаторы США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 января, 03:28
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Такая инициатива поможет устранить препятствия для предоставления военной техники в Украину, а также ускорить ее доставку
Военная техника необходима для защиты уязвимого гражданского населения от вторжения РФ/Коллаж: "Сегодня"
Военная техника необходима для защиты уязвимого гражданского населения от вторжения РФ/Коллаж: "Сегодня"

Четыре американских сенатора из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках в Украину вооружения по ленд-лизу.

Об этом сообщает ТАСС.

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Соглашение о ленд-лизе

Такая инициатива позволяет американскому президенту заключить с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, которая необходима для защиты гражданского населения Украины от вторжения РФ.

"Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету", — отметил один из авторов предложения Джон Корнин.

При этом его пресс-служба сообщила, что в рамках своих нынешних полномочий американский лидер может предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Однако бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия непрактичными в условиях нынешнего кризиса в Украине", — говорится в заявлении.

Защита населения Украины

При этом представленная инициатива помогает устранить препятствия для предоставления вооружения Украине, ускорить их доставку, однако при этом не создает новую программу. Кроме того, законопроект требует от президента подтвердить Конгрессу, что военная техника, предоставляемая Украине, необходима для защиты уязвимого гражданского населения.

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Как говорится в тексте инициативы, власти классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение со стороны России. Ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Угроза вторжения России

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