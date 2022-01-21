Сенатори США внесли законопроєкт про постачання Україні озброєня по ленд-лізу

Така ініціатива допоможе усунути перешкоди для надання військової техніки Україні, а також прискорити її доставку

Військова техніка необхідна для захисту вразливого цивільного населення від вторгнення РФ/Колаж: "Сьогодні"

Чотири американські сенатори з Демократичної та Республіканської партій внесли законопроєкт про постачання в Україну озброєння по ленд-лізу.

Про це повідомляє ТАСС.

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Угода про ленд-ліз

Така ініціатива дозволяє американському президенту укласти з українською владою угоду про ленд-ліз та надавати військову техніку, яка необхідна для захисту цивільного населення України від вторгнення РФ.

"Закон дозволить нам знову послужити арсеналом демократії та надати Україні зброю вражаючої дії проти російської загрози її суверенітету", — зазначив один з авторів пропозиції Джон Корнін.

При цьому його пресслужба повідомила, що у межах своїх нинішніх повноважень американський лідер може надавати у тимчасове користування оборонні засоби партнерам та союзникам США, якщо це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

"Однак бюрократичні бар'єри та інші обмеження роблять ці повноваження непрактичними в умовах нинішньої кризи в Україні", — йдеться в заяві.

Захист населення України

При цьому подана ініціатива допомагає усунути перешкоди для надання озброєння Україні, прискорити його доставку, проте не створює нову програму. Крім того, законопроєкт вимагає від президента підтвердити Конгресу, що військова техніка, що надається Україні, необхідна для захисту вразливого цивільного населення.

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Як йдеться в тексті ініціативи, влада класифікує будь-яку кібератаку з Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури України як збройний напад з боку Росії. Ленд-ліз залишатиметься чинним доти, доки РФ не відновить чисельність своїх військ на кордоні з Україною до рівня, що існував до березня 2021 року.

Загроза вторгнення Росії