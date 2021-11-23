Россия пугает Украину "афганским сценарием" из-за США

В Госдуме РФ с недовольством отреагировали на возможную отправку Украине дополнительного оружия

В Госдуме РФ заявили о риске повторения "афганского сценария" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киеву стоит помнить о судьбе Афганистана на фоне сообщений о возможной отправке США оружия и советников в Украину.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Все стремления США "помочь" Украине ведут ее к пропасти", – сказал Картаполов во вторник, предложив вспомнить, "чем завершилась американская авантюра в Афганистане".

"Не придется ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников", – добавил депутат.

Что известно

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи со скоплением российских вооруженных сил возле украинской границы.

По данным CNN, Вашингтон думает направить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных ЗРК "Стингер", а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.

Ранее мы сообщали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

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Также напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.