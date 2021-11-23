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Росія лякає Україну "афганським сценарієм" через США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
23 листопада, 11:59
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У Держдумі РФ з невдоволенням відреагували на можливе відправлення Україні додаткової зброї
У Держдумі РФ заявили про ризик повторення "афганського сценарію" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У Держдумі РФ заявили про ризик повторення "афганського сценарію" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Києву варто пам'ятати про долю Афганістану на тлі повідомлень про можливе відправлення США зброї та радників в Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Усі прагнення США "допомогти" Україні ведуть її до прірви" – сказав Картаполов у вівторок, запропонувавши згадати, "чим завершилася американська авантюра в Афганістані".

"Чи не доведеться потім українцям чіплятися за американські літаки і вертольоти, що відлітають. А коли настане година, поруч уже не буде цих порадників і помічників", – додав депутат.

Що відомо

  • Раніше телекомпанія CNN повідомила з посиланням на джерела, що США розглядають можливість відправлення військових радників, а також додаткового озброєння в Україну у зв'язку зі скупченням російських збройних сил біля українського кордону.
  • За даними CNN, Вашингтон думає направити Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin та міномети. Крім цього, українські військові можуть отримати від США партію переносних ЗРК "Стінгер", а також закуплені американцями російські гелікоптери Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

Раніше ми повідомляли, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України. За словами глави розвідки, така атака, ймовірно, буде включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

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Також нагадаємо, представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.

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