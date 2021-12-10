Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе

РФ также отказалась освободить 60 удерживаемых лиц на Донбассе

РФ отвергла все украинские предложения по Донбассу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook.

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Известно, что 7 декабря состоялись заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:

Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;

Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, который с украинской стороны открыт с ноября 2020 года;

Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

Однако все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией.

Несмотря на это, украинская сторона ТКГ отметила, что Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в любых форматах.

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Российская оккупация Донбасса