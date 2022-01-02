Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Власть События

РФ требует признать вакцину "Спутник" в ОРДЛО – что ответил Киев

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 12:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина давно отказалась от российской вакцины, но Москва на переговорах по Донбассу выдвинула новые условия
Верещук категорически против требований россиян. Коллаж "Сегодня"
Верещук категорически против требований россиян. Коллаж "Сегодня"

Россия готова открыть КПВВ в ОРДЛО при условии, если Украина признает российскую вакцину "Спутник V". Украинская сторона давно готова открыть пропускные пункты, но на это условие оккупантов не пойдет.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью НВ.

Реклама

На вопрос, готова ли Украина пойти на такой шаг, она ответила: "Нет, мы не признаем российскую вакцину, поскольку у нас нет доверия к ней".

"Есть официальное заявление Минздрава. Нет оснований признавать российскую вакцину. Мы обеспечиваем людей, которые пересекают КПВВ в Донецкой, Луганской областях или (на) крымском направлении (Чонгар, Каланчак) вакцинами, признаваемыми в мире — общепризнанными ВОЗ вакцинами", – сказала Верещук.

По ее словам, Украина также предоставляет жителям оккупированных территорий справку о ПЦР-тестировании на коронавирус.

Реклама

"Россия настаивала, что справку о проведении (российского) тестирования тоже нужно признавать. Конечно, мы не будем этого делать", – подчеркнула министр.

Никакого "Спутника V" в Украине

  • Недавно в Офисе президента Украины сообщили, что на заседании ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Но на деле новое перемирие так и не наступило. Представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.
  • Однако, как оказалось, "Спутник V" в т.н. "Л/ДНР" – не приговор: жители ОРДЛО и Крыма могут привиться от COVID-19 в Украине. Вакцинироваться можно другими препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.
  • Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации вакцины "Спутник V" и выдвинула условия россиянам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

29 414

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять