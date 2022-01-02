РФ вимагає визнати вакцину "Супутник" в ОРДЛО – що відповів Київ

Україна давно відмовилася від російської вакцини, але Москва на переговорах щодо Донбасу висунула нові умови

Верещук категорично проти вимог росіян. Колаж "Сьогодні"

Росія готова відкрити КПВВ в ОРДЛО за умови, якщо Україна визнає російську вакцину "Супутник V". Українська сторона давно готова відкрити пропускні пункти, але на цю умову окупантів не піде.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю НВ.

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На запитання, чи Україна готова піти на такий крок, вона відповіла: "Ні, ми не визнаємо російську вакцину, оскільки у нас немає довіри до неї".

"Є офіційна заява МОЗ. Немає підстав визнавати російську вакцину. Ми забезпечуємо людей, які перетинають КПВВ у Донецькій, Луганській областях або (на) кримському напрямку (Чонгар, Каланчак) вакцинами, що визнані у світі — загальновизнаними ВООЗ вакцинами", – сказала Верещук.

За її словами, Україна надає жителям окупованих територій довідку про ПЛР-тестування на коронавірус.

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"Росія наполягала, що довідку про проведення (російського) тестування також треба визнавати. Звичайно, ми не робитимемо цього", – наголосила міністр.

Жодного "Супутника V" в Україні