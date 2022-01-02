Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський ⚽ Челсі - Ліверпуль: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Влада Події

РФ вимагає визнати вакцину "Супутник" в ОРДЛО – що відповів Київ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 12:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна давно відмовилася від російської вакцини, але Москва на переговорах щодо Донбасу висунула нові умови
Верещук категорично проти вимог росіян. Колаж "Сьогодні"
Верещук категорично проти вимог росіян. Колаж "Сьогодні"

Росія готова відкрити КПВВ в ОРДЛО за умови, якщо Україна визнає російську вакцину "Супутник V". Українська сторона давно готова відкрити пропускні пункти, але на цю умову окупантів не піде.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю НВ.

Реклама

На запитання, чи Україна готова піти на такий крок, вона відповіла: "Ні, ми не визнаємо російську вакцину, оскільки у нас немає довіри до неї".

"Є офіційна заява МОЗ. Немає підстав визнавати російську вакцину. Ми забезпечуємо людей, які перетинають КПВВ у Донецькій, Луганській областях або (на) кримському напрямку (Чонгар, Каланчак) вакцинами, що визнані у світі — загальновизнаними ВООЗ вакцинами", – сказала Верещук.

За її словами, Україна надає жителям окупованих територій довідку про ПЛР-тестування на коронавірус.

Реклама

"Росія наполягала, що довідку про проведення (російського) тестування також треба визнавати. Звичайно, ми не робитимемо цього", – наголосила міністр.

Жодного "Супутника V" в Україні

  • Нещодавно в Офісі президента України повідомили, що на засіданні ТКГ всі сторони висловили намір рішуче дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Але насправді нове перемир'я так і не настало. Представник Донецька від України в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія погодилася відкрити всі КПВВ на Донбасі, але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною.
  • Проте, як виявилося, "Супутник V" у т.зв. "Л/ДНР" – не вирок: жителі ОРДЛО та Криму можуть зробити щеплення від COVID-19 в Україні. Вакцинуватись можна іншими препаратами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
  • Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації вакцини "Супутник V" та висунула умови росіянам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
2 січня. Платон Симиренко. 201 рік тому народилася людина унікальної долі, яка пройшла шлях від кріпака до мультимільйонера. Підприємець, меценат, український патріот… А ще на його честь названо знаменитий сорт яблук - Ренет Симиренка.
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

29 414

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти