Расстрелы и теракт на Майдане: соратникам Януковича выдвинули новые обвинения

В прошлую пятницу, 5 ноября, о новом подозрении сообщили самому экс-президенту

Прокуроры сообщили о новых подозрениях членам ОПГ Януковича. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила об изменении подозрений и новых подозрениях девяти членам организованной преступной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Среди подозреваемых: бывшие Министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут", командующий внутренними войсками МВД Украины, Министр обороны Украины, Председатель Службы безопасности Украины и его заместитель.

"Ранее их уже привлекали к ответственности за 468 эпизодов событий на Майдане. Результат системной кропотливой работы – расследована причастность этих лиц уже к 1019 эпизодам. Речь идет о самых кровавых днях Революции Достоинства с 18 по 20 февраля 2014 года", – написала Венедиктова.

Что натворила ОПГ Януковича на Майдане

Члены организованной преступной группы (ОПГ) экс-президента Виктора Януковича подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, умышленных убийствах и совершенных покушений на убийство, преднамеренных тяжких телесных повреждений, а также в террористическом акте.

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"Их целью было незаконное препятствование акциям протеста в центре Киева, а результатом – массовые жертвы среди митингующих, в том числе противоправное причинение смерти 67 лицам. Всего от таких действий подозреваемых пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов", – написала генпрокурор.

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События, к организации которых, по данным следствия, причастные подозреваемые:

первая половина дня 18 февраля 2014 года – шествие в Верховную Раду в поддержку изменений в Конституцию, ограничивших полномочия президента. По данным следствия, действующий в то время президент совместно с членами организованной группы организовали совершение теракта в отношении майдановцев. Их подчиненные пытались не пустить митингующих в правительственный квартал, применяя к ним физическую силу, резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также без официального приказа – огнестрельное оружие;

в поддержку изменений в Конституцию, ограничивших полномочия президента. По данным следствия, действующий в то время президент совместно с членами организованной группы организовали совершение теракта в отношении майдановцев. Их подчиненные пытались не пустить митингующих в правительственный квартал, применяя к ним физическую силу, резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также без официального приказа – огнестрельное оружие; вторая половина дня 18 февраля до утра 19 февраля 2014 – попытка силового разгона Майдана сотрудниками органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, с привлечением сил и средств Вооруженных Сил Украины, под видом проведения антитеррористической операции и пожар в здании Федерации профсоюзов Украины, в результате проведения АТО;

сотрудниками органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, с привлечением сил и средств Вооруженных Сил Украины, под видом проведения антитеррористической операции и пожар в здании Федерации профсоюзов Украины, в результате проведения АТО; расстрелы митингующих "черной ротой" киевского "Беркута" 20 февраля 2014 года на улице Институтской – совершены умышленные убийства 48 безоружных майдановцев и покушения на умышленное убийство 85 человек.

Венедиктова отметила, что эти преступления исследуются по так называемому "материнскому" делу Майдана, финиш расследования которого – "ключевая цель на этот год".

"Суды" Януковича

7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".

25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.

Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.

Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

Также напомним, Януковичу объявили новое подозрение.