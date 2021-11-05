Убийства, покушения и организация теракта: Януковичу объявили новое подозрение

Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", – говорится в сообщении.
Януковича и других высокопоставленных чиновников подозревают в совершении террористического акта с целью запугивания населения, который привел к гибели людей, в причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийствах и превышении власти и служебных полномочий.
В ГБР отметили, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства экс-президента, также копия была вручена его защитникам.
"Суды" Януковича
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
- Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
- Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".