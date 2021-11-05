Убийства, покушения и организация теракта: Януковичу объявили новое подозрение

В состав организованной преступной группы входили экс-чиновники

ГБР огласило новое подозрение Януковичу / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", – говорится в сообщении.

Януковича и других высокопоставленных чиновников подозревают в совершении террористического акта с целью запугивания населения, который привел к гибели людей, в причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийствах и превышении власти и служебных полномочий.

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В ГБР отметили, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства экс-президента, также копия была вручена его защитникам.

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