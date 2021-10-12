Порошенко стал фигурантом в деле о госизмене Медведчука (документ)

Накануне главы СБУ и Офиса генпрокурора обнародовали новые записи, на которых Медведчук говорит о Петре Алексеевиче

Следователи займутся теперь и Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко стал фигурантом уголовного производства о возможном сговоре с нардепом Виктором Медведчуком в совершении государственной измены.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин и показал документ.

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"Вот выписка из ЕРДР, подписанная генпрокурором (Ириной) Венедиктовой. Никакой ошибки. Все точно", – написал он.

В Едином реестре досудебных расследований указано, что правоохранители проверяют возможное совершение преступления Петром Порошенко.

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"По факту возможного совершения народными депутатами Порошенко, Медведчуком, Козаком государственной измены, а именно помощи иностранному государству (России) в подрывной деятельности в ущерб государственной (энергетической) безопасности", – говорится в ЕРДР.

Дело Медведчука

8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк.

Кум Путина неоднократно упоминал т.н. "нашего главного", "руководителя", а потом и прямо сказал "Петр Алексеевич". Речь шла о том, что все махинации делались с разрешения тогдашнего президента.

Генпрокурор и глава СБУ на просьбы журналистов не называли фамилии Порошенко и не говорили о его возможной причастности к схемам Медведчука. При этом самому куму Путина объявили о новом подозрении в госизмене и финансировании терроризма. После этого у дома Порошенко произошли столкновения.

Как мы уже писали, 11 октября прокуроры вручили Меведчуку ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.