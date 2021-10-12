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Порошенко став фігурантом у справі про держзраду Медведчука (документ)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 12:47
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Напередодні голови СБУ і Офісу генпрокурора оприлюднили нові записи, на яких Медведчук говорить про Петра Олексійовича
Слідчі займуться тепер і Порошенком. Колаж "Сьогодні"
Слідчі займуться тепер і Порошенком. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко став фігурантом кримінального провадження про можливу змову з нардепом Віктором Медведчуком у здійсненні державної зради.

Про це повідомив в Facebook нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін і показав документ.

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"Ось виписка з ЄРДР, підписана генпрокурором (Іриною) Венедіктовою. Жодної помилки. Все точно", – написав він.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зазначено, що правоохоронці перевіряють можливе вчинення злочину Петром Порошенком.

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"За фактом можливого скоєння народними депутатами Порошенком, Медведчуком, Козаком державної зради, а саме допомоги іноземній державі (Росії) у підривній діяльності на шкоду державній (енергетичній) безпеці", – йдеться в ЕРДР.

Справа Медведчука

  • 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк.
  • Кум Путіна неодноразово згадував т.зв. "нашого головного", "керівника", а потім і прямо сказав "Петро Олексійович". Йшлося про те, що всі махінації робилися з дозволу тодішнього президента.
  • Генпрокурор і голова СБУ на прохання журналістів не називали прізвища Порошенка і не говорили про його можливу причетність до схем Медведчука. При цьому самому куму Путіна оголосили про нову підозру в держзраді і фінансуванні тероризму. Після цього біля будинку Порошенка сталися зіткнення.

Як ми вже писали, 11 жовтня прокурори вручили Меведчуку клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.

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