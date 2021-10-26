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Переворот в Судане: в столкновениях с военными погибли 7 человек, более 100 раненых

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 октября, 08:50
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Молодежь, которая выступала против переворота, перегородила улицы и вступила в столкновения с войсками
Протесты в Судане начались после военного переворота. Фото: RASD SUDAN NETWORK via REUTERS
Протесты в Судане начались после военного переворота. Фото: RASD SUDAN NETWORK via REUTERS

Во время протестов в Судане, где произошел военный переворот, погибло как минимум семь человек, 140 получили ранения.

Как сообщает BBC, военные открывали огонь по протестующим, которые выступают за восстановление гражданского правления в Судане.

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Один из активистов сообщил, что сначала военные применили светошумовые гранаты, а затем стали стрелять боевыми патронами.

Не смотря на отпор военных, протесты в стране не утихают. Аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и телефонная связь в Судане также не работают.

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Что известно

  • В Судане 25 октября военные совершили попытку государственного переворота. После этого в столице страны – Хартуме – люди вышли на протесты против захвата власти. Во время них вспыхнули столкновения. В ответ правоохранители открыли огонь по участникам акции.
  • Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим ЧП и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года.
  • На фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.
  • Последние два года в стране бразды правления делят между собой военные и гражданские группы. Это происходит в результате военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, который руководил Суданом 30 лет. Сейчас он находится под стражей в Судане, где его осудили по обвинению в коррупции. Экс-президента страны также обвиняют в геноциде и военных преступлениях.

Ранее мы сообщали, что в Судане заключили мир после 17 лет войны.

Также напомним, в ходе акций протестов в Судане в июле 2019 года были застрелены пятеро студентов, после чего в стране во всех школах приостановили учебный процесс.

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