Попытка военного переворота в Судане: связь и интернет отключили, есть задержанные

Официальных сообщений об арестах от военных или правительства страны не поступало

Премьер-министр Судана оказался под домашним арестом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Судане группа военных арестовала несколько чиновников в Кабинете министров, включая премьер-министра Судана Абдалла Хамдока, многие назвали это попыткой военного переворота.

Как сообщает Al Jazeera, в стране арестовали также советника премьер-министра по СМИ, члена парламента и несколько гражданских чиновников.

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"Мы точно знаем, что министр промышленности арестован. Всего за несколько минут до ареста он разместил в социальных сетях сообщение о том, что у его дома есть военные", — рассказал репортер издания из столицы Судана Хартума.

Он также добавил, что доступ к телекоммуникациям в стране ограничен, поэтому сложно получить информацию о том, что происходит. В то же время он назвал имена других задержанных чиновников:

Министр промышленности Ибрагим аль-Шейх

Министр информации Хамза Балул

Член суверенного совета Мохаммед аль-Фики Сулиман

Советник премьера по СМИ Фейсал Мохаммед Салех

На кадрах задержание премьер-министра Хамдока. Фото: СМИ Судана

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Жители Хартума, столицы Судана, заявили, что армейские войска были размещены по всему городу, а несколько ключевых мостов через Нил – закрыты для движения транспорта. Они также сообщили об отключении интернета и телефонной связи. Тогда как в мечетях вокруг столицы использовались громкоговорители, чтобы призывать людей выходить на улицы в знак протеста против переворота.

Что известно

Отмечается, что аресты в Судане происходят после нескольких недель роста напряженности между гражданским и военным руководством. Неудавшаяся попытка государственного переворота в сентябре расколола страну по старому принципу, столкнув более консервативных исламистов, желающих создать военное правительство, против тех, кто сверг автократического бывшего правителя Омара аль-Башира в ходе массовых протестов. В последние дни оба лагеря вышли на демонстрации.

Ранее мы сообщали, что в Судане заключили мир после 17 лет войны.

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Также напомним, в ходе акций протестов в Судане в июле 2019 года были застрелены пятеро студентов, после чего в стране во всех школах приостановили учебный процесс.