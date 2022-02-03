Перед встречей с Путиным Эрдоган прибыл в Украину: о чем будут переговоры с Зеленским

Президенты двух стран обсудят важные вопросы о сотрудничестве и угрозу вторжения

Президент Турции Реджеп Эрдоган (фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с плановым визитом в рамках Стратегического совета Украина-Турция Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что в 13.00 пройдет официальная церемония встречи президентов в Мариинском дворце. На 15.25 запланирована встреча Зеленского и Эрдогана с представителями СМИ.

Реклама

Цель визита

согласование соглашение о зоне свободной торговли, которое страны согласовали еще в 2010 году, однако не утвердили из-за разногласий по вопросу тарифов.

обсуждение вопросов расширения сотрудничества в военной отрасли, в частности, планы строительства в Украине завода по производству беспилотников Байрактар.

обсуждение темы угрозы российского вторжения в Украину.

Министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24 рассказал о том, что в ходе визита Реджепа Эрдогана планируется подписание соглашения в рамках сотрудничества Украины и Турции, которое касается высоких военных технологий.

"Подписывать от имени правительства соглашение буду я, и после подписания оно будет направлено в Верховную Раду на ратификацию. Одним из моментов наполнения этого соглашения будет строительство завода Байрактар, который изготовляет беспилотные летательные аппараты", – рассказал министр.

Турция готова помочь Украине

20 января 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча – это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".

27 января Эрдоган заявил, что Турция выполнят свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова страна и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

Реклама

Напомним, что после встречи с Зеленским, президент Турции ожидает в Анкаре Владимира Путина, однако точной даты этого визита пока нет. "Дата визита Путина в Турцию для встречи с Эрдоганом пока не согласована", – заявил 3 февраля Дмитрий Песков, пресс-секретарь хозяина Кремля.