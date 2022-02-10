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НАБУ сообщила о подозрении депутату Киевсовета

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 17:04
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Также о подозрении сообщено пятерым сообщникам депутата
Трубицыну и еще пяти фигурантам коррупционного скандала объявили о подозрении
Трубицыну и еще пяти фигурантам коррупционного скандала объявили о подозрении / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поймали на получении 1,39 млн грн взятки, сообщили о подозрении. Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором Ириной Ведиктовой.

Как передает пресс-служба НАБУ, также о подозрении сообщено и остальным лицам, пойманным 9 февраля 2022 года "на горячем", а именно:

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помощнику депутата Киевсовета;
и.о. директора коммунального предприятия;
двоим заместителям директора коммунального предприятия;
приближенному к депутату лицу.

Действия всех шести подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды. Данная статья предусматривает наказание – лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Что инкриминируют депутату

Следствие считает, что депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

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Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать решение о сносе торговых точек, так и устранение препятствий в их работе, говорится в сообщении.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры относительно семи локаций в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн участников схемы поймали "на горячем".

Кто такой Владилав Трубицын

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.

По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.

На скандал с задержанием Трубицына отреагировала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы. Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами", – заявила она.

Владислав Трубицын
Владислав Трубицын / Фото: Facebook/Владислав Трубицын

Не первый скандал в "Слуге народа"

Это уже не первый "слуга народа", которого обвиняют во взятке. Недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении. На данный момент на 11 февраля назначен суд, на котором Кузьминых изберут меру пресечения.

Также заведено дело о предложении неправомерной выгоды полицейским против нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, который замешан в скандале с ДТП. В Сети опубликовано видео, где Трухин на месте аварии предлагает правоохранителям взятку, чтобы ему дали уйти с места происшествия.

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