На Трухина завели дело — ему "светит" тюрьма

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Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения народным депутатом Александром Трухиным взятки правоохранителям.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктов внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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Досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 369 УК Украины — "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Она предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.