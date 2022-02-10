НАБУ повідомила про підозру депутату Київради

Вирішується питання про обрання "слузі народу" запобіжного заходу

Трубіцину та ще п'ятьом фігурантам корупційного скандалу оголосили про підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину, якого Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали на одержанні 1,39 млн грн хабаря, повідомили про підозру. Повідомлення про підозру підписано генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

Як передає пресслужба НАБУ, також про підозру повідомлено й іншим особам, затриманим 9 лютого 2022 року "на гарячому", а саме:

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помічнику депутата Київради;

в.о. директора комунального підприємства;

двом заступникам директора комунального підприємства;

наближеній до депутата особі.

Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або отримання посадовою особою неправомірної вигоди. Ця стаття передбачає покарання – позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Що інкримінують депутату

Слідство вважає, що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовими особами комунальних підприємств організували корупційну схему, у рамках якої отримували від підприємців неправомірний зиск за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, повідомили в НАБУ.

Незважаючи на те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їхні потенційні учасники інформували, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду.

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Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат вплинув, оскільки очолював комісію Київради, яка займалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії депутат мав владні повноваження як ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі, йдеться у повідомленні.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували переговори щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. При отриманні другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми затримали "на гарячому".

Хто такий Владилав Трубіцин

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затриманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

На скандал із затриманням Трубіцина відреагувала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Це зайве підтвердження того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови. Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами", – заявила вона.

Владислав Трубіцин / Фото: Facebook/Владислав Трубіцин

Не перший скандал у "Слузі народу"

Це вже не перший "слуга народу", якого звинувачують у хабарі. Нещодавно депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру . Наразі на 11 лютого призначено суд, на якому Кузьміних оберуть запобіжний захід.

Також заведено справу про пропозицію неправомірної вигоди поліцейським проти нардепа із "Слуги народу" Олександра Трухіна, який замішаний у скандалі із ДТП. У Мережі опубліковано відео, де Трухін на місці аварії пропонує правоохоронцям хабар, щоб йому дали піти з місця події.