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Депутата поймали на миллионной взятке: появилось видео НАБУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 20:08
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Детективы разоблачили пятерых участников коррупционной схемы
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт поимки на взятке депутата Киевского городского совета.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 9 февраля детективы ведомства при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили главу одной из постоянных комиссий Киевсовета и еще пятерых человек "на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице".

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В частности, речь идет о депутате Киевсовета, помощнике депутата, директоре коммунального предприятия, двух заместителях директора коммунального предприятия, а также о "приближенном к депутату лице".

Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, "организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек".

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Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой, говорится в сообщении НАБУ.

При передаче части неправомерной выгоды в размере 1,26 млн грн депутата и еще пять человек разоблачили.

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"Следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе круг лиц, которые могут быть к нему причастны", – отметили в пресс-службе.

СМИ назвали фамилию задержанного

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.

По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.

Владислав Трубицын
Владислав Трубицын / Фото: Facebook/Владислав Трубицын

Не первый скандал в "Слуге народа"

Это уже не первый "слуга народа", которого обвиняют во взятке. Недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении. На данный момент на 11 февраля назначен суд, на котором Кузьминых изберут меру пресечения.

Также заведено дело о предложении неправомерной выгоды полицейским против нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, который замешан в скандале с ДТП. В Сети опубликовано видео, где Трухин на месте аварии предлагает правоохранителям взятку, чтобы ему дали уйти с места происшествия.

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