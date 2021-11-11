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Хватит пиариться! Притула призвал разобраться с плакатами про достижения власти

11 ноября, 23:06
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На такой рекламе может появиться надпись "За счет налогоплательщиков"
Притула предлагает поддержать законопроект и петицию о спецмаркировке таких бордов / Коллаж "Сегодня"
Притула предлагает поддержать законопроект и петицию о спецмаркировке таких бордов / Коллаж "Сегодня"

Лидер новой политической партии, экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве и телеведущий Сергей Притула предложил поддержать инициативу по снабжению специальной надписью рекламы, которую размещают органы власти. Предлагается на таких плакатах, растяжках, стендах, билбордах размещать надпись "За счет налогоплательщиков". И такая надпись должна занимать минимум 25% площади информационного материала от власти.

Инициатива

"Как-то теряется фокус на том, что все это сделано или построено за деньги налогоплательщиков. За деньги людей. Что инициатива мэра, депутата, премьер-министра или президента реализована тоже оплачена из наших карманов. За это платят даже те, кто получается зарплату в конвертах. Пора сделать цивилизованным этот фестиваль подарков общине", – заявил Притула на своем канале в Ютубе.

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Чтобы закончить этот фестиваль, есть два варианта. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается обязательно размещать маркировку "За средства налогоплательщиков" на рекламе об объектах, созданных (полностью или частично) за бюджетные средства.

Также на сайте президента Украины зарегистрирована петиция под названием "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "За средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Инициатиторы петиции также предлагают, чтобы данное требование касается и объектов, которые создаются за кредитные средства, поскольку государство получает ссуды под гарантию будущих налоговых поступлений, то есть государственные ссуды также ложатся на плечи налогоплательщика.

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Притула в политике

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