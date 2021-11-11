Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

Досить піаритися! Притула закликав розібратися з плакатами про досягнення влади

11 листопада, 23:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На такій рекламі може з'явитися напис "За рахунок платників податків"
Притулу пропонує підтримати законопроект та петицію про спецмаркування таких бордів / Колаж "Сьогодні"
Притулу пропонує підтримати законопроект та петицію про спецмаркування таких бордів / Колаж "Сьогодні"

Лідер нової політичної партії, екс-кандидат від партії "Голос" на мерських виборах у Києві та телеведучий Сергій Притула запропонував підтримати ініціативу щодо маркування спеціальним написом реклами, яку розміщують органи влади. Пропонується на таких плакатах, розтяжках, стендах, білбордах розміщувати напис "За рахунок платників податків". І такий напис має займати щонайменше 25% площі інформаційного матеріалу від влади.

Ініціатива

"Якось губиться фокус на тому, що все це зроблено чи побудовано за гроші платників податків. За гроші людей. Що ініціативу мера, депутата, прем'єр-міністра чи президента реалізовано та оплачено з наших кишень. За це платять навіть ті, хто отримує зарплату в конвертах. Час зробити цивілізованим цей фестиваль подарунків громаді", – заявив Притула на своєму каналі у Ютубі.

Реклама

Щоб закінчити цей фестиваль є два варіанти. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, в якому пропонується обов'язково розміщувати маркування "За кошти платників податків" на рекламі про об'єкти, створені (цілком або частково) за бюджетні кошти.

Також на сайті президента України зареєстровано петицію під назвою "Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "За кошти платників податків" відповідно до контексту.

Ініціатори петиції також пропонують, щоб ця вимога стосувалося і об'єктів, які створюються за кредитні кошти, оскільки держава отримує позички під гарантію майбутніх податкових надходжень, тобто державні позички також лягають на плечі платника податків.

Реклама

Притулок у політиці

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Путін діє руками Лукашенка: у чому інтерес РФ у ситуації з мігрантами Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні" Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

149 056

захворіло за тиждень в Україні

-4%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти