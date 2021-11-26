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Хард с Зеленским? Кто придет к президенту на Арсенальную

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 06:00
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Ведущая двух популярных телепрограмм подготовила важные для страны вопросы
Наташа Влащенко имеет свои острые вопросы к президенту Украины / Коллаж "Сегодня"
Наташа Влащенко имеет свои острые вопросы к президенту Украины / Коллаж "Сегодня"

Телеканал "Украина 24" будет участвовать в пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского, который состоится сегодня в Киеве в коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".

Как сообщал Офис президента, на пресс-марафон под названием "30 вопросов Президенту Украины" пригласили ограниченный круг представителей СМИ. Всего ОП допустил на это мероприятие 30 журналистов. Телеканал "Украина 24" будет представлять известная телеведущая Наташа Влащенко. Телеведущая программы "Хард с Влащенко" и "Народ против" сможет задать самые важные вопросы, которые касаются каждого украинца.

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Список приглашенных

В ночь на 26 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список журналистов, приглашенных на пресс-конференцию Владимира Зеленского. Список выглядит так:

  • Лига.нет
  • РБК Україна
  • "24 канал"
  • "Свобода слова Савіка Шустера"
  • "Українські новини"
  • "Інтерфакс Україна"
  • "Обозреватель"
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНІАН
  • Укрінформ
  • ТРК Україна
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радіо Cвобода
  • КП в Україні
  • Українська правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Кореспондент
  • НВ
  • Інтер
  • Forbes Україна
  • ICTV
  • LBua
  • UA: Перший
  • BBC

Что ожидается

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Главе государства свой вопрос", – так объяснил офис президента ограниченное количество участников пресс-марафона.

За несколько часов до начала пресс-марафона Офис президента сменил место проведения мероприятия. До этого была неофициальная информация, что под это событие готовили пиццерию на Подоле. Однако ближе к ночи в четверг появилась информация, что пресс-марафон Зеленского пройдет в коворкинге Creative State Arsenal.

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Напомним, в ноябре 2019 года Зеленский более 14 часов отвечал на вопросы журналистов в столичном Kyiv Food Marketе, куда без проблем пришли около 300 журналистов. И даже представители региональных СМИ смогли донести до главы государства проблемы своих небольших общин.

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5,2%
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Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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