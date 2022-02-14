"Главное, чтобы пустыми улетали": Зеленский потроллил сбегающих из Украины

Президент прокомментировал информацию о том, что граждане покидают Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья находится с ним и не покидала Украину.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, который транслировал телеканал "Украина 24".

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Принципиально для Украины

"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это без пафоса. Я – президент. Моя жена – не просто жена, а первая леди. И должна показывать своим примером, как должны себя вести семьи. Это необязательно для всех остальных. Это принципиально для Украины и общества – быть здесь", – сказал Зеленский.

/ Фото: Украина 24

Также он прокомментировал информацию о том, что многие граждане Украины покидают страну:

"30 чартеров только вчера? Это говорит о том, что у нас богатая страна. Я думаю, что у нас много инвестиций. Самое главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-то из Украины. Я думаю, что остаются надежные, остаются граждане Украины. Я хочу их всех поблагодарить".

Что происходит

В воскресенье, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что уже с понедельника, 14 февраля, над Украиной и из нее перестанут летать все крупные авиакомпании, поскольку страховые компании отказались покрывать страховые случаи, произошедшие в нашем воздушном пространстве. Такие заявления были сделаны из-за сообщений о нападении России, которое будто бы должно состояться в ближайшее время.

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О прекращении полетов уже сообщила авиакомпания KLM, раздумывает над эти решением компания Lufthansa. Также 13 февраля в Кишиневе был посажен рейс Фуншал (Португалия) – Киев, авиакомпании SkyUp. Выяснилось, что самолет был взят в лизинг и его владелец запретил компании летать над Украиной из-за напряженной ситуации с безопасностью.

Несмотря на панику, в правительстве убеждают, что воздушное пространство над Украиной не собираются закрывать и оно "полностью безопасно".

Напомним, avianews сообщил, что крупнейшая украинская авиакомпания "МАУ" начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателей, которые обеспокоены новостями о скором вторжении России.

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По данным издания, на текущий момент из Борисполя отправились сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика, на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании.

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