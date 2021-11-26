Где задержание? Разумков объяснил, как реагировать на госпереворот

Председатель Верховной Рады Украины в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков обратил внимание, что президент Владимир Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о якобы возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине.
Об этом Дмитрий Разумков заявил в программе " Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Переворот
"Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это так говорится невольно, во время пресс-конференции в ответах журналистам. Если у главы государства существуют такая информация, он должен выходить и говорить, что в данное время представители силовых ведомств проводят операцию. Задержанны люди, готовившие данный мятеж, государственную измену. Все они задержаны, доставлены в места не очень отдаленные и все будут нести ответственность", – высказал свою позицию Дмитрий Разумков во время программы "Свобода слова Савика Шустера".
Далее по теме
Политик подчеркнул, что непонятным выглядит само заявление президента о якобы мятеже против него и государства.
"Это не ответ руководства страны, это просто дестабилизация. И сегодня этим точно будут пользоваться враги нашей страны ", – добавил Разумков.
Пресс-марафон
- Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.
- Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции обвинил редактора сайта "Цензор.Нет" Юрия Бутусова в том, что он первым обнародовал видео удара БПЛА "Байрактор" по позициям боевиков.
- Зеленский также объяснил россиянам, что Украина не накаляет обстановку на Донбассе, а именно Россия своим бряцанием оружия провоцирует напряжение между странами, угрожая возможной полномасштабной войной.