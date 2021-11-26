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Де затримання? Разумков пояснив, як реагувати на держпереворот

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 22:34
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Екс-спікер парламенту здивований поведінкою Зеленського під час розмови про загрозу заколоту
Разумков зажадав спецоперації щодо заколотників / Колаж "Сьогодні"
Разумков зажадав спецоперації щодо заколотників / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України у 2019 – 2021 роках Дмитро Разумков звернув увагу, що президент Володимир Зеленський недостатньо серйозно поставився до оголошення інформації про нібито можливу підготовку державного перевороту 1-2 грудня в Україні.

Про це Дмитро Разумков заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Переворот

"Мені дуже дивно це чути з вуст президента. Президент каже, що 1 грудня в Україні відбудеться переворот. І це так говориться мимоволі, під час пресконференції у відповідях журналістам. Якщо у голови держави є така інформація, то він повинен виходити і говорити, що в цей час представники силових відомств проводять операцію. Затримані люди, які готували цей заколот, державну зраду. Всі вони затримані, доправлені до місць не дуже віддалених і всі будуть нести відповідальність", – висловив свою позицію Дмитро Разумков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Політик наголосив, що незрозумілою виглядає сама заява президента про нібито заколот проти нього та держави.

"Це не відповідь керівництва країни, це просто дестабілізація. І сьогодні цим точно будуть користуватися вороги нашої країни", – додав Разумков.

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Пресмарафон

  • Під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.
  • Президент України Володимир Зеленський на пресконференції звинуватив редактора сайту "Цензор.Нет" Юрія Бутусова в тому, що він першим оприлюднив відео удару БПЛА "Байрактор" по позиціях бойовиків.
  • Зеленський також пояснив росіянам, що Україна не накаляє обстановку на Донбасі, а саме Росія своїм брязканням зброї провокує напруження між країнами, погрожуючи можливою повномасштабною війною.

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