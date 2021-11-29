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"Это ненормально". Стефанчук высказался о стрельбе Бутусова из пушки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 ноября, 13:45
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Правоохранители дадут действиям журналиста свою оценку, сказал спикер ВР
Слева на фото Руслан Стефанчук, справа - Юрий Бутусов. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Руслан Стефанчук, справа - Юрий Бутусов. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал видео журналиста Юрия Бутусова, где он стреляет из Гаубицы по случаю Дня памяти жертв Голодора.

"Я глава Верховной Рады, я не могу себе позволить и не имею желания прийти и пострелять из пушки. Я считаю, что это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, позволяет себе делать на этом хайп и получать доступ к оружию, которое находится в ВСУ", – сказал он во время брифинга.

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Стефанчук добавил, что очень хотел бы, чтобы любые такие вещи не получали оголтелую критику людьми, которые непрофессионально разбираются в этом.

"Для этого есть правоохранительные органы, они зафиксировали этот факт и дадут ему дальнейшую оценку. А диктовать им перечень версий, кого задерживать, кого допрашивать – ни парламент, ни кто-либо другой не имеет права", – сказал спикер ВР.

Скандал с Бутусовым

  • Во время пресс-марафона Юрий Бутусов обвинял главу государства во лжи и срыве спецоперации по "вагнеровцам".
  • В ответ Зеленский обвинил журналиста в провокации на Донбассе, припомнив ему историю с первым ударом ВСУ по боевикам из "Байрактаров".
  • Также накануне Бутусов опубликовал в Сети видео, как он стреляет из гаубицы и сопровождает это словами, что огонь ведется якобы в сторону боевиков. Потом он оправдался, что видео старое и это было не на Донбассе, а на учениях ВСУ.
  • Вот только уже поздно – ГБР открыло уголовное производство. Его подозревают в том, что он своими действиями только помогает России оправдать свою агрессию и обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.
  • Бутусов же заявляет, что его "прессуют" после спора с Зеленским, в том числе и с помощью правоохранителей. Он обещает подать в суд на президента.

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