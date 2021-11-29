"Це не нормально". Стефанчук висловився про стрілянину Бутусова з гаубиці

Правоохоронці дадуть діям журналіста свою оцінку, сказав речник ВР

Зліва на фото Руслан Стефанчук, праворуч – Юрій Бутусов. Фото: колаж "Сьогодні"

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відео журналіста Юрія Бутусова, де він стріляє з гаубиці з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв Голодору.

"Я голова Верховної Ради, я не можу собі дозволити і не маю бажання прийти та постріляти з гармати. Я вважаю, що це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп та отримувати доступ до зброї, яка перебуває у ЗСУ", – сказав він під час брифінгу.

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Стефанчук додав, що дуже хотів би, щоб будь-які такі речі не отримували шалену критику людьми, які непрофесійно розуміються на цьому.

"Для цього є правоохоронні органи, вони зафіксували цей факт і дадуть йому подальшу оцінку. А диктувати їм перелік версій, кого затримувати, кого допитувати – ні парламент, ні хтось інший не має права", – сказав речник ВР.

Скандал із Бутусовим