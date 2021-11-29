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"Це не нормально". Стефанчук висловився про стрілянину Бутусова з гаубиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 листопада, 13:45
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Правоохоронці дадуть діям журналіста свою оцінку, сказав речник ВР
Зліва на фото Руслан Стефанчук, праворуч – Юрій Бутусов. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Руслан Стефанчук, праворуч – Юрій Бутусов. Фото: колаж "Сьогодні"

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відео журналіста Юрія Бутусова, де він стріляє з гаубиці з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв Голодору.

"Я голова Верховної Ради, я не можу собі дозволити і не маю бажання прийти та постріляти з гармати. Я вважаю, що це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп та отримувати доступ до зброї, яка перебуває у ЗСУ", – сказав він під час брифінгу.

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Стефанчук додав, що дуже хотів би, щоб будь-які такі речі не отримували шалену критику людьми, які непрофесійно розуміються на цьому.

"Для цього є правоохоронні органи, вони зафіксували цей факт і дадуть йому подальшу оцінку. А диктувати їм перелік версій, кого затримувати, кого допитувати – ні парламент, ні хтось інший не має права", – сказав речник ВР.

Скандал із Бутусовим

  • Під час пресмарафону Юрій Бутусов звинувачував главу держави у брехні та зриві спецоперації по "вагнерівцям".
  • У відповідь Зеленський звинуватив журналіста у провокації на Донбасі, пригадавши йому історію з першим ударом ЗСУ по бойовиках із "Байракторів".
  • Також напередодні Бутусов опублікував у Мережі відео, як він стріляє з гаубиці та супроводжує це словами, що вогонь ведеться нібито у бік бойовиків. Потім він виправдався, що відео старе і це було не на Донбасі, а на навчаннях ЗСУ.
  • Ось тільки вже пізно – ДБР відкрило кримінальне провадження. Його підозрюють у тому, що він своїми діями лише допомагає Росії виправдати свою агресію та звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей.
  • Бутусов заявляє, що його "пресують" після суперечки із Зеленським, у тому числі і за допомогою правоохоронців. Він обіцяє подати до суду на президента.

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