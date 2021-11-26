"Ваши шутки 95 квартала надоели": Бутусов обвинил Зеленского во лжи

В ходе пресс-конференции президента произошла перепалка между ним и одним из журналистов, приглашенных на мероприятие

Зеленский и журналист Бутусов обвинили друг друга во лжи. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Юрий Бутусов во время большого пресс-марафона обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. В частности, относительно спецоперации с "вагнеровцами".

Журналист заявил, что после увольнения Зеленским главы ГУР Василия Бурбы украинская разведка провалила еще несколько операций. При этом журналист спросил, почему президент назначил начальником Комитета по разведке Руслана Демченко, который был соавтором "Харьковских соглашений".

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"Не стыдно ли вам, Верховному главнокомандующему, что вы здесь, в прямом эфире, используете свой статус, чтобы поливать грязью военнослужащих, которые не могут вам ответить? При этом покрываете людей, которые не воевали, покрываете свою ответственность, не говорите про себя, про Андрея Ермака и Руслана Демченко, которого вы незаконно назначили на должность?", — спросил Бутусов у Зеленского.

В ответ президент рассказал, что Руслан Демченко работал в Администрации президента Петра Порошенко, который якобы "прятал" там нынешнего главу комитета по разведке.

Кроме того, Зеленский сказал Бутусову, что именно из-за него боевики ужесточили обстрелы по украинским позициям на Донбассе.

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"Вы первый человек, который опубликовал информацию об ударе нашего украинского дрона по незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированном Донбассе", — сказал Зеленский.

Также он напомнил журналисту, как встречался с ним в студии "Квартал 95" перед избранием Зеленского президентом. Тогда, по словам главы государства, Бутусов был заинтересован войти в команду Владимира Зеленского, но должности после выборов так и не получил. Именно в этом, по мнению президента, заключается причина неприязни журналиста к действующему президенту Украины.

"Все что, вы тут поведали ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, где вы нарушили закон о люстрации, назначили российского агента. Поэтому ваша тактика такова, оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдумать кучу разговоров и, поскольку вы пользуетесь таким коротким форматом, просто себе весело пойти, новая шутка "Квартала 95". Так вот я хочу вам сказать – ваша ложь уже всем очень хорошо видна... Ваши шутки "95 квартала" надоели", – сказал Бутусов президенту.

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Пресс-марафон Зеленского