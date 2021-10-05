Даже не завтра. Йенс Столтенберг рассказал, когда ждут Украину в НАТО

Генсек Альянса отметил, что в этом вопросе не стоит оглядываться на Россию

Завтра в НАТО Украину еще не ждут / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако "не завтра".

Об этом Столтенберг заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США).

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Мнение Генсека Альянса

Как сказал генсек Альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить", – заявил Столтенберг.

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По словам генсека Альянса, в этом вопросе не стоит оглядываться на Россию.

"Прежде всего, нужно определиться с основными принципами и ценностями, а именно, что каждое суверенное государство решает само за себя. Идея о том, что Россию будет провоцировать присоединение меньших соседей к НАТО, абсолютно ошибочна", – подчеркнул он.

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Долгая дорога в НАТО