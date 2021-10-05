Навіть не завтра. Єнс Столтенберг розповів, коли чекають Україну в НАТО

Генсек Альянсу зазначив, що в цьому питанні не варто озиратися на Росію

Завтра в НАТО Україну ще не чекають / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Однак "не завтра".

Про це Столтенберг заявив під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США).

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Думка Генсека Альянсу

Як сказав генсек Альянсу, він упевнений, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО, але "це не питання завтрашнього дня".

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити", – заявив Столтенберг.

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За словами генсека Альянсу, в цьому питанні не варто озиратися на Росію.

"Перш за все, потрібно визначитися з основними принципами і цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію буде провокувати приєднання менших сусідів до НАТО, абсолютно хибна", – підкреслив він.

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Довга дорога в НАТО