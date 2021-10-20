"Абсолютный нонсенс". У Зеленского ответили на обвинения журналистов в давлении

Михаил Подоляк намекнул, что политикам просто надоели ангажированные политические ток-шоу

Михаил Подоляк отреагировал на высказывания Мирославы Барчук. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг заявление телеведущей UA:Перший Мирославы Барчук, что, мол, Банковая оказывала давление и пыталась повлиять на редакционную политика телеканала. Он назвал это заявление некорректным и не обоснованным.

Об этом пишет Суспільне.

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Он считает ее высказывания эмоциональными. На ее слова о том, что "слугам народа" запрещают без разрешения участвовать в эфирах, он отметил, что вчера просто из зала заседаний Верховной Рады один из "слуг" включился в программу, чтобы дискутировать с оппонентами из оппозиции.

"То есть говорить о каком-то особом отношении представителей власти к "Суспільному" точно некорректно и необоснованно", – отметил он.

Советник главы ОПУ считает независимую редакционную политику любого СМИ ключевым признаком здорового общества и современного государства, поэтому важны именно свобода и сбалансированность дискуссий. Но редакцию ток-шоу "Обратный отсчет" он обвинил в ангажированности.

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"То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс. С другой стороны, общество хочет получить от медиа незаангажированную модерацию в эфирах, когда все стороны диалога имеют равные возможности, а журналисты не злоупотребляют своими политическими позициями. Если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта. Гостям несбалансированность и предвзятость авторов проекта могут просто уже надоедать", – добавил Подоляк.