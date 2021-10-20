"Возвращаются времена Януковича": Банковую уличили в давлении на СМИ

Журналисты рассказали, как Банковая отправляет на эфиры нужных депутатов и что было, когда получила отказ

Мирослава Барчук рассказала об ультиматумах ОПУ. Коллаж "Сегодня"

В медиапространстве Украины назревает скандал. Представители СМИ жалуются на давление со стороны Офиса президента и обвинения в несоблюдении журналистских стандартов. Политики в поддержку журналистов говорят о возвращении "темников Януковича". Об этом заявила в Facebook телеведущая Мирослава Барчук.

ОПУ занимается "информационным киллерством"?

По словам журналистки, Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" ("Обратный отсчет") на телеканале UA:Перший. Она заявила, что группу обвинили в несоблюдении журналистских стандартов, то есть отсутствие баланса мнений в студии.

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"Я бы не обращала внимания на это информационное киллерство от анонимных телеграм-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы. Во-первых, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М. Подоляка в ОП. Это не новость", – написала Барчук.

Она отметила, что в последнее время ОП выдвигает ее редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах.

"Например, в минувший понедельник был ультиматум № 1: на тему энергетической безопасности в эфире "Обратного отсчета" будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП. В последний понедельник появился ультиматум № 2: "слуги" (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу (внефракционный). Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Получили обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов", – резюмировала журналистка.

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Политики заговорили о возвращении "темников Януковича"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что власть сильно боится правды и прозрачности, поэтому в худших традициях Медведчука – Януковича пытается восстановить цензуру и тотальный контроль над СМИ.

"Если в Украине будут уничтожены независимые СМИ, мы не будем знать правду об офшорах Зеленского и коррупцию и злоупотребления власти, о реальном положении дел в стране. Поэтому обращаюсь ко всем остальным журналистам не молчать и сообщать обществу о фактах давления и цензуры. Украинцы имеют право знать правду!" – написал он в Facebook.

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Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко тоже предупредила о возвращении времен Януковича.

"Возвращаются худшие времена Януковича в медиа с цензурой. Призываем медиа проявить журналистскую солидарность с журналистами "Суспільного", которые первые честно сказали очевидное – "темники Януковича" вернулись в медиа. Мы этого не допустим", – сказала она, выступая в Верховной Раде.

Еще один нардеп от "Евросолидарности" – Иванна Климпуш-Цинцадзе – подтвердила сообщения о походах "слуг" на эфиры.

"Подавляющее большинство "слуг" не ходит на эфиры самостоятельно, а исключительно по согласованию. К сожалению, практически некого призывать", – написала она в комментарии к посту Барчук.

Напомним, в Верховной Раде уже давно находится инициированный партией "Слуга народа" закон "О медиа". Среди прочего разрабатывается инструмент мониторинга контента в аналоговых и онлайн-СМИ.

Национальный союз журналистов Украины выступил против этого закона. Журналистское сообщество требует отклонить законопроект и начать диалог о реформировании медиасферы.