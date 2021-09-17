В реестр олигархов может попасть даже средний бизнес – Денисова

В реестр олигархов могут попасть даже те украинцы, которые не только влияют на активы, но и имеют в них долю.

Об этом комментируя законопроект об олигархах в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Доля может быть и незначительной, поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", – заявила Денисова.

По ее словами, формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения.

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