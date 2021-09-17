Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

В реестр олигархов может попасть даже средний бизнес – Денисова

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 21:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

В реестр олигархов могут попасть даже те украинцы, которые не только влияют на активы, но и имеют в них долю.

Об этом комментируя законопроект об олигархах в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

"Доля может быть и незначительной, поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", – заявила Денисова.

По ее словами, формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения.

Реклама

Новость дополняется...

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять