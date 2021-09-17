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До реєстру олігархів може потрапити навіть середній бізнес – Денісова

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 21:39
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Незважаючи на те, що частка в активах може бути незначною, в коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу
Денисова вказала на недоліки в законі про олігархів. Колаж "Сьогодні"
Денисова вказала на недоліки в законі про олігархів. Колаж "Сьогодні"

До реєстру олігархів можуть потрапити навіть ті українці, які не тільки впливають на активи, але і мають в них частку.

Про це коментуючи законопроєкт про олігархів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Частка може бути і незначною, тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", – заявила Денісова.

За її словами, формування реєстрів осіб, чиї права обмежені, залежить від їх майнового стану.

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Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізації переданий на розгляд Венеціанської комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте, Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

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