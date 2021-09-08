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"Слуга народа" не поддержит обращение к США: Арахамия назвал причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 13:12
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Депутат привел пример Афганистана, из которого американцы ушли и бросили талибам – им не помог статус основного союзника
Депутаты "Слуги народа" видят угрозу в обращении к США
Депутаты "Слуги народа" видят угрозу в обращении к США / Фото: Кабинет министров Украины

Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем внеочередном заседании не собирается поддерживать проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает УНИАН.

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"По состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что мы не будем поддерживать постановление", – сказал он.

Депутат рассказал, что накануне "слуги" проконсультировались в этом вопросе с послом Украины в США, вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, министром иностранных дел и рядом экспертов. Он отметил важный момент: этот статус США предоставляли тем странам, кто не может быть в НАТО.

"Но у нас другая ситуация в Украине, у нас в Конституции написано, что мы движемся в НАТО, у нас есть дорожная карта, каким образом мы должны попасть в НАТО, мы проводим много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО, то есть это не наш статус", – подчеркнул Арахамия.

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По его словам, такое обращение Рады к США может только отдалить Украину от вступления в НАТО, а также привел пример Афганистана, из которого американцы ушли и бросили талибам.

"Поэтому мы не будем поддерживать", – подчеркнул Арахамия.

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Отметим, что на сегодняшнем заседании нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что его фракция вообще не придет на внеочередное заседание. Все идет к тому, что обращение принято не будет.

Что такое "основной союзник США вне НАТО"

  • Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.
  • Позже закон значительно расширил действие – статус давал возможность его обладателям не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этого материалы и оборудование в кредит, а также финансирование от США для покупки или аренды оборонного оборудования.
  • В настоящее время 17 стран обозначены как основные союзники вне НАТО: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Читайте подробнее в нашем материале, какие преимущества может получить Украина в этом статусе.

Хотя ранее эксперты рассказывали, что статус особого союзника США мало что даст Украине.

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