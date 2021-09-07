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Рада проведет внеочередное заседание из-за важного обращения к США

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 сентября, 14:31
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Украина попытается получить от американцев особый статус, от которого у России будет сильно пригорать
Депутаты попросят у США для Украины особый статус. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Депутаты попросят у США для Украины особый статус. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завтра Верховная Рада в 14:00 проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит лишь один вопрос – проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника американцев вне НАТО (MNNA)".

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Соответствующее распоряжение издал глава ВР Дмитрий Разумков, которое опубликовал автор постановления нардеп Алексей Гончаренко.

В проекте обращение отмечается, что нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности, нарушение Россией норм международного права будут угрожать каждому европейцу, а, учитывая ядерный шантаж руководства РФ – и всему миру. Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира.

Автор документа предлагает углубить двустороннее партнерство между Украиной и США. В международной политике существует опыт такого партнерства – основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким, как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль.

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Также в последнее время отмечается ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Верховная Рада Украины обращается к Конгрессу США с просьбой об обеспечении предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)", – говорится в документе.

Что такое "основной союзник США вне НАТО"

  • Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.
  • Позже закон значительно расширил действие – статус давал возможность его обладателям не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этого материалы и оборудование в кредит, а также финансирование от США для покупки или аренды оборонного оборудования.
  • В настоящее время 17 стран обозначены как основные союзники вне НАТО: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Читайте подробней в нашем материале, какие преимущества может получить Украины в этом статусе.

Хотя ранее эксперты рассказывали, что статус особого союзника США мало что даст Украине.

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