"Приехал к куму на Новый год": Тищенко показал, с кем праздновал

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского "Динамо" Сергеем Ребровым. Об этом он написал в Facebook и выставил совместное фото.
Стоит отметить, что Ребров сейчас является тренером одного из футбольных клубов в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по зеленым листьям на деревьях и теплой погоде, не исключено, что они в Эмиратах.
"Приехал к куму на Новый год. Ценю нашу дружбу и хочу пожелать всем таких же надежных друзей. Помните, мы должны держаться вместе и помогать друг другу не только улыбкой и добрым словом, но и реальными делами. Забудьте старые обиды, но не забывайте старых друзей. Шагаем по жизни в следующий год", – написал Тищенко.
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