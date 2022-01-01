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"Приехал к куму на Новый год": Тищенко показал, с кем праздновал

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 16:47
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У народного избранника оказался звездный кум – известный в прошлом футболист
Тищенко гулял Новый год вместе с Ребровым. Коллаж "Сегодня"
Тищенко гулял Новый год вместе с Ребровым. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского "Динамо" Сергеем Ребровым. Об этом он написал в Facebook и выставил совместное фото.

Стоит отметить, что Ребров сейчас является тренером одного из футбольных клубов в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по зеленым листьям на деревьях и теплой погоде, не исключено, что они в Эмиратах.

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"Приехал к куму на Новый год. Ценю нашу дружбу и хочу пожелать всем таких же надежных друзей. Помните, мы должны держаться вместе и помогать друг другу не только улыбкой и добрым словом, но и реальными делами. Забудьте старые обиды, но не забывайте старых друзей. Шагаем по жизни в следующий год", – написал Тищенко.

Тищенко и Ребров. Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Что было интересного у депутатов в 2021-м

  • Новый год — один из любимых праздников и детей, и взрослых, и особенно народных депутатов. Ведь мало кто в стране может похвастаться праздничными каникулами почти в месяц! Тем более что в предпоследний пленарный день парламентарии сами себе продлили отпуск. Сегодня узнали, где народные избранники проведут зимние каникулы, какими подарками побалуют родных и сколько собирались потратить на Новый год.
  • А накануне Нового года сам Тищенко дал украинцам рецепт митболов по-оболонски к новогоднему столу. Главный эксперт Верховной Рады по продуктам предложил украинцам свое блюдо.
  • На протяжении 2021 года парламент регистрировал в среднем около 100 законопроектов в месяц. Однако некоторые нардепы запомнились избирателям не только своей профессиональной деятельностью, но и громкими, иногда скандальными высказываниями, а также фантастическими идеями. Мы собрали ТОП курьезных идей депутатов в 2021 году.
  • Читайте также полный текст новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, который в этот раз говорил не о достижениях власти, а о людях, на которых держалась страна в 2021-м.

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