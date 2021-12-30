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Присоединить Кубань и купить памперсы президенту – ТОП курьезных идей депутатов в 2021 году

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
30 декабря, 06:20
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В 2021 году депутаты Верховной Рады удивляли странными идеями. Мы собрали самые яркие из них.
В 2021 году депутаты Рады часто выступали с необычными инициативами. Фото: коллаж "Сегодня"
В 2021 году депутаты Рады часто выступали с необычными инициативами. Фото: коллаж "Сегодня"

17 декабря депутаты Верховной Рады отработали последний рабочий день в сессионном режиме, после чего, до рождественских каникул, продолжили работать в комитетах и на округах. На протяжении 2021 года парламент регистрировал в среднем около 100 законопроектов в месяц. Однако некоторые нардепы запомнились избирателям не только своей профессиональной деятельностью, но и громкими, иногда скандальными высказываниями, а также фантастическими идеями. Сайт "Сегодня" вспомнил самые нестандартные инициативы и резонансные заявления народных избранников.

Синтезатор вместо рояля

Так, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому синтезатор "для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько – игра без штанов". Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Верховной Рады 3 декабря.

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Своим обращением Гончаренко решил напомнить депутатам о номере "Вечернего Квартала", в котором Владимир Зеленский и Юрий Крапов, спустив брюки, играли без рук на рояле.

Памперсы для президента

В этот же день на сайте парламента была опубликована инициатива внефракционного нардепа Гео Лероса "Об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине". Накануне, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что 1 декабря в Украине могут осуществить госпереворот. Инициативу Лероса поддержали 10 нардепов, в том числе 2 от фракции "Слуга народа" – Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.

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Гео Лерос предложил обеспечить Владимира Зеленского памперсами и переселить в "Межигорье". Фото: fakty.ua
Гео Лерос предложил обеспечить Владимира Зеленского памперсами и переселить в "Межигорье". Фото: fakty.ua

Вычислять украинцев по салу

Депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил вычислять настоящих украинцев по их отношению к салу. Общаясь с журналистами в кулуарах парламента 18 декабря, депутат заявил, что каждый украинец обязательно должен любить сало. Он также подчеркнул, что с помощью сала можно тестировать людей на их принадлежность к украинскому народу.

"Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь – ты не украинец", – подчеркнул Тищенко.

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Николай Тищенко: "Если ты сало не ешь – ты не украинец"
Николай Тищенко: "Если ты сало не ешь – ты не украинец" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Переименовать "котлету по-киевски" в "митбол"

На следующий день после заявления о пользе сала в вычислении настоящих украинцев, Николай Тищенко предложил переименовать традиционное блюдо столицы – "котлету по-киевски" в "митбол по-киевски".

"Самое вкусное блюдо любого стола – это "митболы по-киевски", – сказал Тищенко журналистам 19 декабря.

На замечание одного из сотрудников СМИ, что это же "котлета по-киевски", Тищенко возразил, что на украинском языке правильно говорить "митбол".

"Потому что мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь – она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды", – объяснил депутат.

Празднование Дня борща

К слову, кулинарная тема близка и другим депутатам "Слуги народа". 30 ноября нардеп Евгения Кравчук сообщила об инициативе учреждения государственного праздника для поддержания народного духа и привлечения иностранных туристов в страну. В качестве подобного значимого события она предложила отмечать День борща.

Идею увековечить блюдо поддержали и другие депутаты.

"День украинского борща должен стать фантастическим праздником. Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского", – заявил нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Арестовать Зеленского за пропаганду коммунизма

В августе депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил арестовать президента Зеленского за пропаганду коммунизма. По мнению депутата, главу государства необходимо было взять под стражу после участия в военном параде разработанного в СССР самолета "Мрия".

"Мрия", вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей – очень символично отобразил превосходство "оккупационного" Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой" – вот вам лучшая пропаганда советского режима и строя, того времени", – написал Кива в Facebook.

Депутат добавил, что теперь Зеленского нужно арестовать за "пропаганду и популяризацию коммунистического режима" по соответствующей статье.

Илья Кива: "Зеленского нужно арестовать за пропаганду коммунизма". Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Илья Кива: "Зеленского нужно арестовать за пропаганду коммунизма". Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Изобразить на форме украинских футболистов регионы России

Ранее, в июне, нардеп Алексей Гончаренко предлагал добавить на форму сборной Украины по футболу изображения нескольких российских регионов.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствовал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Данный рисунок и надпись не понравились Российскому футбольному союзу (РФС), однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава", который в сочетании с фразой "Слава Украине" нес политический подтекст, что являлось нарушением регламента УЕФА.

"Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить", – прокомментировал тогда Гончаренко в своем Telegram-канале, прикрепив к публикации фото, на котором к карте Украины, кроме Крыма, были добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области вместе со столицей региона.

Алексей Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины по футболу изображения нескольких российских регионов

Присоединить Кубань к Украине

26 декабря после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он готов силой присоединить Украину к России, Алексей Гончаренко в своем Теlеgrаm-канале опубликовал ролик с планами по присоединению Кубани к Украине. В нем он назвал данный российский регион "землей украинцев".

"Когда им (россиянам – ред.) напоминаешь о том, что, например, Кубань – это вообще земля украинцев, за поребриком начинается самая настоящая истерика", – отметил Гончаренко.

Нардеп назвал выселение украинцев с территории Кубани во время СССР "геноцидом" и предложил объявить 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Это, по его мнению, должно стать первым шагом к вхождению региона в состав Украины.

Законопроект "О политической проституции"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерениях инициировать законопроект "О политической проституции". Об этом политик заявил 30 сентября в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" во время обсуждения возможной отставки действующего тогда спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Во время дискуссии в студии произошла словесная перепалка между Арахамией и экс-нардепом, главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко, заявившим, что глава парламента является должностью народа, а не "слуг". При этом самих членов президентской фракции Ляшко назвал "зелеными диктаторами".

"После закона об олигархах, я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. Там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером", – грубо ответил Арахамия.

Давид Арахамия: "Планирую сделать законопроект о легализации политической проституции"
Давид Арахамия: "Планирую сделать законопроект о легализации политической проституции" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что нардеп Николай Тищенко предложил новогодний корпоратив для "слуг народа". Переписка Тищенко во внутреннем чате фракции попала на видео – он предложил коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине. В данном заведении бутылочка самого дешевого шампанского стоит 2650 гривен, горячие закуски – от 220 до 990 гривен.

После того, как данная информация попала в СМИ, Тищенко заявил, что "слуги народа" не будут собираться на новогодний корпоратив. А о переписке во внутреннем чате фракции, которая попала на видео, он не знает.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "СН" не планирует делать никакое "итоговое мероприятие" года, а также праздновать.

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