Ветерану АТО Майману, який бився з Кивою, у Туреччині зламали хребет

Нардеп давно ворогує з колишнім АТОвцем, минулого року вони побилися в ресторані

Ківа (ліворуч) розповів, хто напав на Маймана. Колаж "Сьогодні"

Ветеран АТО і блогер Михайло Майман серйозно постраждав у Туреччині: його жорстоко побили невідомі і зламали хребет.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ілля Кива, у якого раніше був конфлікт з Майманом.

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За його словами, зараз потерпілий у важкому стані, але його життю нічого не загрожує.

"Відомий "ветеран АТО", Міша Майман, що ховається на території Туреччини від кримінальної відповідальності, став жертвою нападу з боку турецької мафії і зараз перебуває у важкому стані в лікарні. Невідомі жорстоко побили Мішу, зламавши йому хребет. Його життю вже нічого не загрожує, але ходити він буде не скоро", – написав Кива.

Конфлікт Киви і Маймана

22 січня 2020 року в одному з ресторанів Києва трапилася бійка за участю Маймана і Киви. Нардеп сидів за столиком, але потім підвівся і підійшов до чоловіка. Після нетривалої розмови Кива буцнув опонента головою, на що той у відповідь вдарив політика кулаком в обличчя.

Кива розповів у коментарі "Сьогодні", що нібито Майман зайшов до закладу і в присутності дітей почав ображати його. Більш того, нардеп стверджував, що Майман нібито впродовж пів року йому всіляко погрожував, ображав Киву і його дітей.

Своєю чергою ветеран АТО запевняє, що він не провокував нардепа на бійку, а спокійно виходив із закладу, але Кива несподівано зупинив його і почав розбірки.

Нагадаємо, раніше Кива називав Україну "колискою фашизму в Європі". Нардеп вважає, що судовий процес через шапку з комуністичною символікою буде фатальним.