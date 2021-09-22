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Верховна Рада не визнала вибори до Держдуми РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 вересня, 14:14
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Причинами невизнання виборів є їх проведення на території Криму, а також залучення до голосування жителів ОРДЛО
Країна-агресор проводила вибори, в тому числі й в окупованому Криму та із залученням жителів ОРДЛО.
Країна-агресор проводила вибори, в тому числі й в окупованому Криму та із залученням жителів ОРДЛО. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховна Рада прийняла постанову №6078 про нелегітимність виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року. "За" проголосували 322 нардепа.

Про це стало відомо в ході пленарного засідання.

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"Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях", – йдеться у заяві.

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Вибори в Держдуму РФ

  • У Росії відбулися парламентські вибори. За підсумками трьох днів голосування перемогу здобула "Єдина Росія", яка набирає 49,82% голосів. Також в російський парламент проходять КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".
  • Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися. І це лише один із епізодів серед порушень.
  • Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць. Стало відомо, що проголосували не менше 150 тисяч людей.
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Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори в Держдуму РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент у нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент у разі, якщо вибори пройдуть із порушеннями.

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