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В Україні оголосили підозру міністру РФ – що він накоїв у Криму

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 грудня, 15:06
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Оккупанти організували преступну схему по перевезенню людей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр транспорту Російської Федерації Євген Дітріх та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України авіаперевізником "Аерофлот". Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим організували злочинну схему. Відповідно до неї з квітня 2014 року по ноябрь 2 року до півострова Крим і з нього скоєно понад 34 тисячі рейсів.. Таким чином, було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч людина", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що рейси проходили всупереч нормам міжнародного та повітряного права України.

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"Незалітні"

Авіасполучення між Україною та РФ було припинено 25 жовтня 2015 року через санкції, запроваджені обома сторонами проти авіакомпаній. Сторони вели переговори щодо можливого перегляду цього рішення, проте воно залишається чинним.

Крім того, були заборонені транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України, якщо вони містять товари військового призначення, подвійного призначення або російську військову живу силу.

Потрапити до РФ можна було лише через Білорусь, однак і незабаром вона заборонила польоти.

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