"У стилі 90-х": на Закарпатті обстріляли автомобіль депутата

Зловмисників поки що не знайдено

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі у м. Хуст Закарпатської області обстріляли автомобіль депутата Хустської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка Дениса Величка.

Про це написав у себе на сторінці у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Реклама

За його словами, напад пов'язаний з "політичним тиском влади".

"Минулого року бандити пошкодили автомобіль керівника облорганізації РПЛ Дмитра Величка. Нападників досі не викрито. Бандитські напади на наших партійців пов'язуємо з політичним тиском влади та переслідуваннями за нашу позицію. Як опозиційна партія ми вимагаємо від правоохоронців встановити особи нападників і притягти їх до відповідальності", – написав Ляшко.

/ Фото: Дмитрій Величко

Сам Дмитро Величко на своїй сторінці у Facebook написав, що автомобілем користується його брат депутат Хустської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка Денис Величко.

Реклама

"Оскільки напад стався, ймовірно, вночі, розцінюю це як спробу погроз або тиску на мене та мою родину. У своїй роботі завжди намагаюся знаходити компроміси та вирішувати питання без жодних негативних моментів. Проте я не йду на компроміс, коли намагаюся вплинути на мої політичні погляди та мою депутатську діяльність", – написав він.

/ Фото: Дмитрій Величко

Нагадаємо, в Одеській міськраді позафракційний нардеп Артем Дмитрук вчинив бійку. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати до приватних рук шість гектарів курортних земель, та охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися в зал і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Пізніше Артем Дмитрук заявив, що зупиняє свою діяльність у МФО "Розумна політика".

Реклама

Читайте також: