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У Раді з'явився новий "слуга народу"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 12:44
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Новоспечений депутат Ради замінив Дениса Монастирського, який пішов у МВС, у якого Рада забрала депутатський мандат
Антон Швачко склав присягу на парламентській трибуні. Скріншот
Антон Швачко склав присягу на парламентській трибуні. Скріншот

Народний депутат Антон Швачко офіційно увійшов до складу фракції "Слуга народу" і присягнув українському народові. Він прийшов на місце Дениса Монастирського, який раніше став главою МВС. Про це на сьогоднішньому засіданні оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"27 липня ЦВК зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, включеного до виборчого списку "Слуги народу", – сказав глава ВР, після чого новоспечений нардеп приніс присягу.

Хто такий Антон Швачко

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Він був активістом сумського осередку "Слуги народу". Народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. Закінчив факультет маркетингу в сумському Національному аграрному університеті, спеціальність "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку "СН" під №139. Під час балотування був безробітним.

Як пише сайт Чесно, згідно з декларацією 2019 року єдиним доходом Швачка у 2018 році стали 48 000 гривень за "відчуження рухомого майна". У 2018 році Швачко став власником квартири в Сумах, зазначена в декларації вартість об'єкта становить 93 тис. гривень і не відповідала ринковим цінам на нерухомість.

Разом з тим, кандидат задекларував 2 500 000 гривень, 27 тис. доларів і 15 тис. євро готівкою, і ще 2 800 000 гривень розміщених на банківських рахунках.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", "ексслуга народу" Денис Монастирський після призначення міністром внутрішніх справ був позбавлений депутатського мандата (згідно закону). Депутати 340 голосами достроково припинили депутатські повноваження Монастирського.

Також ми писали, що 15 червня відомий силач Василь Вірастюк став "слугою народу". Але його присяга на парламентській трибуні була затьмарена криками "Ганьба".

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