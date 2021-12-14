У Білорусі чоловік Тихановської отримав "рекордний" вирок – скільки він відсидить

Окрім Сергія Тихановського великі тюремні терміни отримали ще п'ять людей

Режим Лукашенка відправив Сергія Тихановського у в'язницю надовго. Колаж "Сьогодні"

Прямо у слідчому ізоляторі Гомеля було оголошено вироки суду ряду політв'язнів. Найбільше тюремного строку отримав чоловік Світлани Тихановської – Сергій. Йому дали 18 років колонії посиленого режиму. Про це повідомляє Белта.

Варто зазначити, що з початку передвиборчої кампанії у 2020 році та під час протестів найбільший строк отримував кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабаріко – 14 років ув'язнення.

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У чому звинуватили Сергія Тихановського

За версією слідства, блогер Тихановський та його соратники тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі. При цьому через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал нібито відкрито закликав до насильства стосовно представників влади та правоохоронців. Також його звинувачують у тому, що він своїми висловлюваннями нібито розпалював ворожнечу у суспільстві.

Суд ухвалив також рішення, що збитки від дій Тихановського та його соратників склали понад 3,5 млн білоруських рублів, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт. Сергію Тихановському було пред'явлено остаточне звинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст.293 (організація масових заворушень), ч.3 ст.130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч.2 ст.191 (перешкоджання роботі ЦВК), ч. 1 ст.342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Хто ще отримав вирок

Медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосік – 15 років колонії посиленого режиму.

Блогер Володимир Циганович – 15 років.

Оператор ютуб-каналу "Країна для життя" Артем Саков – 16 років.

Модератор соцмереж "Країна для життя" Дмитро Попов – 16 років.

Лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії ("Народна Грамада") Микола Статкевич – 14 років.



Що сталося з Тихановським

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Сергій був керівником ініціативної групи своєї дружини, кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської. Його затримали 29 травня 2020 року у Гродно на пікеті зі збору підписів на підтримку Світлани Тихановської під час очевидної провокації – на Сергія намагалася напасти незнайома жінка.

Але слідство вважало, що Тихановський разом з іншими фігурантами справи "організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід", під час якого нібито постраждав міліціонер. Під час третього обшуку, вже вночі, на дачі Сергія Тихановського силовики знайшли за диваном пакет із готівкою та заявили, що там 900 тисяч доларів. Тихановський стверджує, що гроші йому підкинули.

Раніше Світлана Тихановська розповідала, що її чоловіка утримували "у дуже маленькій камері, третина якої займає туалет, де мало повітря і можна зробити лише кілька кроків".

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А вперше їй поговорити із чоловіком після його затримання вдалося через чотири місяці.