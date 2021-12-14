Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Влада Події

У Білорусі чоловік Тихановської отримав "рекордний" вирок – скільки він відсидить

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
14 грудня, 14:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окрім Сергія Тихановського великі тюремні терміни отримали ще п'ять людей
Режим Лукашенка відправив Сергія Тихановського у в'язницю надовго. Колаж "Сьогодні"
Режим Лукашенка відправив Сергія Тихановського у в'язницю надовго. Колаж "Сьогодні"

Прямо у слідчому ізоляторі Гомеля було оголошено вироки суду ряду політв'язнів. Найбільше тюремного строку отримав чоловік Світлани Тихановської – Сергій. Йому дали 18 років колонії посиленого режиму. Про це повідомляє Белта.

Варто зазначити, що з початку передвиборчої кампанії у 2020 році та під час протестів найбільший строк отримував кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабаріко – 14 років ув'язнення.

Реклама

У чому звинуватили Сергія Тихановського

За версією слідства, блогер Тихановський та його соратники тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі. При цьому через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал нібито відкрито закликав до насильства стосовно представників влади та правоохоронців. Також його звинувачують у тому, що він своїми висловлюваннями нібито розпалював ворожнечу у суспільстві.

Суд ухвалив також рішення, що збитки від дій Тихановського та його соратників склали понад 3,5 млн білоруських рублів, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт. Сергію Тихановському було пред'явлено остаточне звинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст.293 (організація масових заворушень), ч.3 ст.130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч.2 ст.191 (перешкоджання роботі ЦВК), ч. 1 ст.342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Хто ще отримав вирок

  • Медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосік – 15 років колонії посиленого режиму.
  • Блогер Володимир Циганович – 15 років.
  • Оператор ютуб-каналу "Країна для життя" Артем Саков – 16 років.
  • Модератор соцмереж "Країна для життя" Дмитро Попов – 16 років.
  • Лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії ("Народна Грамада") Микола Статкевич – 14 років.


Що сталося з Тихановським

Реклама

Сергій був керівником ініціативної групи своєї дружини, кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської. Його затримали 29 травня 2020 року у Гродно на пікеті зі збору підписів на підтримку Світлани Тихановської під час очевидної провокації – на Сергія намагалася напасти незнайома жінка.

Але слідство вважало, що Тихановський разом з іншими фігурантами справи "організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід", під час якого нібито постраждав міліціонер. Під час третього обшуку, вже вночі, на дачі Сергія Тихановського силовики знайшли за диваном пакет із готівкою та заявили, що там 900 тисяч доларів. Тихановський стверджує, що гроші йому підкинули.

Раніше Світлана Тихановська розповідала, що її чоловіка утримували "у дуже маленькій камері, третина якої займає туалет, де мало повітря і можна зробити лише кілька кроків".

Реклама

А вперше їй поговорити із чоловіком після його затримання вдалося через чотири місяці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти