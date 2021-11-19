Третьякова повернулася до Ради після "дискваліфікації" – яскраве фото

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова повернулася до Верховної Ради після усунення від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання про смерть депутата Антона Полякова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив парламентський фотокор Андрій Якобчук.
"Повернення дискваліфікованої на 5 сесійних днів Третьякової до стін ВР! Поцілунки для iPhone, думаю саме з цього приводу", – написав він.
На фото політик цілує телефон. Крім того, до парламенту вона прийшла із рюкзаком.
А що сталося?
- 8 жовтня на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" знущалася над смертю депутата, написавши: "одним ворогом менше".
- В той же день Третьякова зганьбилася новою листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона перебуває у комітеті, який виборює права людей.
- Незабаром Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова , і висловила свою думку щодо життя і смерті. Також вона готова залишити посаду голови комітету, якщо так вирішить її політсила.
- У Раді вже вигадали покарання для Третьякової . Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата усунуть від пленарних засідань. Але це може не обмежитися.