Третьякова повернулася до Ради після "дискваліфікації" – яскраве фото

Нардеп було відсторонено від роботи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова повернулася до Верховної Ради після усунення від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання про смерть депутата Антона Полякова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив парламентський фотокор Андрій Якобчук.

"Повернення дискваліфікованої на 5 сесійних днів Третьякової до стін ВР! Поцілунки для iPhone, думаю саме з цього приводу", – написав він.

На фото політик цілує телефон. Крім того, до парламенту вона прийшла із рюкзаком.

Третьякова повернулася працювати. Фото Андрій Якобчук/Facebook

А що сталося?