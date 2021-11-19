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Третьякова повернулася до Ради після "дискваліфікації" – яскраве фото

Наталія Магдик Наталія Магдик
19 листопада, 11:44
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Нардеп було відсторонено від роботи
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова повернулася до Верховної Ради після усунення від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання про смерть депутата Антона Полякова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив парламентський фотокор Андрій Якобчук.

"Повернення дискваліфікованої на 5 сесійних днів Третьякової до стін ВР! Поцілунки для iPhone, думаю саме з цього приводу", – написав він.

На фото політик цілує телефон. Крім того, до парламенту вона прийшла із рюкзаком.

Третьякова повернулася працювати. Фото Андрій Якобчук/Facebook

А що сталося?

  • 8 жовтня на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" знущалася над смертю депутата, написавши: "одним ворогом менше".
  • В той же день Третьякова зганьбилася новою листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона перебуває у комітеті, який виборює права людей.
  • Незабаром Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова , і висловила свою думку щодо життя і смерті. Також вона готова залишити посаду голови комітету, якщо так вирішить її політсила.
  • У Раді вже вигадали покарання для Третьякової . Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата усунуть від пленарних засідань. Але це може не обмежитися.

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