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Третьякова вернулась в Раду после "дисквалификации" – яркое фото

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
19 ноября, 11:44
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Нардеп была отстранена от работы
Политик на радостях поцеловала свой телефон
Политик на радостях поцеловала свой телефон / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова вернулась Верховную Раду после отстранения от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти депутата Антона Полякова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентский фотокор Андрей Якобчук.

"Возвращение дисквалифицированной на 5 сессионных дней Третьяковой в стены ВР! Поцелуи для iPhone, думаю именно по этому поводу", – написал он.

На фото политик целует свой телефон. Кроме того, в парламент она пришла с рюкзаком.

Третьякова вернулась на работу. Фото Андрей Якобчук/Facebook

А что же произошло?

  • 8 октября на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
  • В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
  • Вскоре Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова, и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила.
  • В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.

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