Зв'язки між США і Україною міцніше, ніж будь-коли – Крістіна Квін

Сполучені Штати з 2014 року виділили Україні близько 2,5 млрд доларів допомоги в області безпеки

Крістіна Квін з оптимізмом дивиться в майбутнє американо-українських відносин на вищому рівні. Фото: twitter.com/usembassykyiv

Україна і Сполучені Штати Америки посилять співпрацю в різних сферах, зокрема в сфері оборони.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Президент Зеленський та Президент Байден зустрілися нещодавно у Білому домі. Мені пощастило долучитися до цієї зустрічі, і я рада повідомити, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. І Президент Байден, і Президент Зеленський є вірними прозахідному курсу України та її повній євроатлантичній інтеграції", – сказала вона.

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Квін повідомила, що США і Україна працюватимуть разом над зміцненням відносин, використовуючи такі інструменти, як Комісія зі стратегічного партнерства і нова Рамкова угода про стратегічне партнерство між міністерствами оборони України та США.

"Рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство між нашими країнами забезпечить структуру, на основі якої ми розвиватимемо наше співробітництво у сфері оборони. Ми працюватимемо над такими питаннями, як протидія агресії Росії, боротьба з корупцією, сприяння безпеці Чорного моря, реформа оборонної промисловості й кібербезпека", – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

"Ця допомога сприяє Україні у подоланні поточних та майбутніх викликів і захисті свого суверенітету та територіальної цілісності", – сказала Квін. Вона нагадала, що Сполучені Штати лише цього року виділили Україні 400 млн дол. допомоги у сфері безпеки, а з 2014 року ця допомога сягає 2,5 млрд дол.

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Військова допомога грошима

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Ще в червні Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги з безпеки України у 2021 році обсягом в 150 млн доларів. Гроші виділені в межах федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Їх можна витрачати:

на програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;

на консультативні послуги;

на обладнання, зокрема тактичне;

для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;

на малі бойові катери Mark VI, контрбатарейні РЛС;

супутникові знімки і послуги з аналізу даних.

Раніше ми повідомляли, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні.

Також нагадаємо, в США також відзначали, що українська армія – одна з найсильніших в Європі.