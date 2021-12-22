Суд заочно заарештував ексглаву ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід ексглаві ПриватБанку Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ)
Суддя повністю задовольнив клопотання НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та погодився на арешт підозрюваного. Рішення про його арешт винесено без участі самого Дубілета, оскільки він уже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.
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"Справа ПриватБанку"
- У лютому цього року правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПриватБанку: Дубілету, колишньому першому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку та начальниці департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.
- У цій справі Дубілет проходить за двома епізодами: розтрата понад 136 млн грн через схему страхових виплат і так звану акредитивну схему, через яку ПриватБанк втратив 314,9 млн дол. Загалом за цими двома епізодами йдеться про 8,3 млрд грн, виведених через шахрайські схеми.
- У березні Дубілета оголосили в національний розшук, а наприкінці травня стало відомо, що ексглава ПриватБанку отримав громадянство Ізраїлю і зараз не може приїхати до України.