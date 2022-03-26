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Стоять за кожен будинок! Яценюк привітав бійців із Днем Нацгвардії

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26 березня, 21:30
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Екс-прем'єр нагадав, що Нацгвардія стала першим боєздатним підрозділом України, куди пішла служити велика кількість добровольців-майданівців
Яценюк привітав нацгвардійців
Яценюк привітав нацгвардійців / Фото: Колаж: Сьогодні

27 березня в Україні відзначають День національної гвардії. Наразі українські бійці разом з іншими військовими захищають нашу країну від російських окупантів, тому головне побажання нацгвардійцям – перемоги над загарбниками.

Про це написав прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму під час онлайн-дискусії КБФ.

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"Бийте нечисть нещадно, женіть з нашої землі, перетворюйте в добриво загарбницькі орди. В українських містах підрозділи Нацгвардії стоять на смерть за кожен будинок і кожну вулицю. Де від ворожого вогню руйнується бетон і не витримує залізо, там витримують наші захисники. Де, здавалося б, безнадійно зупинити переважаючі сили противника, ви продовжуйте перемелювати окупанта", – написав Яценюк.

Екс-прем'єр нагадав, що рішення про створення Національної гвардії ухвалили у березні 2014 р. після Революції гідності. Саме Нацгвардія стала першим боєздатним підрозділом нового часу України, який увібрав у себе велику кількість добровольців-майданівців та дав час на відновлення ЗСУ.

"Дорогі бійці Національної гвардії, ваші подвиги і звитяга вже назавжди вписані в історію. Вічна вдячність українському солдату. Хай береже Господь кожного з вас і нашу Україну", – додав він.

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